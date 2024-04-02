Эдуард Кожемякин отказался от участия в конкурсе на пост мэра Новосибирска

2 апреля Эдуард Кожемякин направил в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска заявление, согласно которому от отказывается от борьбы за пост мэра.

— Заявляю о своем отказе от участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска, — говорится в документе (имеется в распоряжении редакции).

Согласно решению регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», в регионе начинается избирательная кампания по выборам 2025 года. Председатель правления Эдуард Кожемякин назначен руководителем штаба избирательной кампании в Заксобрание Новосибирской области, Совет депутатов Новосибирска и другие муниципальные представительные органы власти.

— Рекомендовать Кожемякину Э. А. отозвать свою кандидатуру на конкурс по отбору кандидатов на должность мэра города Новосибирска в связи с данным партийным заданием, учитывая большой объем предстоящей работы, — говорится в решении реготделения партии за подписью руководителя фракции партии в Заксобрании Новосибирской области Александра Аверкина (имеется в распоряжении редакции).

Ранее источник редакции Infopro54 в мэрии Новосибирска сообщил, что заместитель губернатора Новосибирской области Роман Теленчинов также собирается забрать документы с конкурса.

На момент публикации материала официальная информация об изменении состава кандидатов в мэры на сайте горсовета не появилась и в списке значится 21 человек.

Напомним, что Эдуард Кожемякин — экс-руководитель сети магазинов «Крепость», экс-депутат горсовета Новосибирска, ныне председатель правления регионального отделения партии пенсионеров в Новосибирской области. Ранее он объявлял голодовку с требованием о повышении пенсий, детских пособий и минимального размера оплаты труда. Выдвигался на выборы в горсовет, Заксобрание области и на пост губернатора.

Ранее, редакция сообщала, что политолог оценил шансы самых реальных кандидатов в мэры Новосибирска.