РЖД заплатит 650 тысяч кочегару за оторванную руку 16 лет назад в Новосибирске

В Новосибирске суд взыскал с ОАО «РЖД» компенсацию морального вреда за несчастный случай, произошедший в 2007 году.

Житель областного центра Виталий Л. обратился с иском через 16 лет после несчастного случая на новосибирском стрелочном заводе филиала ОАО «Российский железные дороги», где он работал машинистом котельной. В декабре 2007 года он потерял руку, устраняя затор течки при помощи металлического прутка изнутри корпуса работающего шнека. В результате травмы мужчина стал инвалидом, а через три месяца его уволили.

— В суде было установлено, что причинами несчастного случая послужил неисправный шнек, а мастер участка нарушил инструкцию, допустив кочегара к выполнению работы, не имеющей к нему никакого отношения, — сообщили в пресс-службе суда.

В Советском районном суде Виталий просил взыскать с работодателя 2 миллиона рублей. Мужчина обосновал свой иск моральными и нравственными страданиями: бессонница, фантомные боли, ограниченные возможности, постоянные стрессы и раздражение. На протяжении 16 лет истец не может устроиться на нормальную работу, вынужден наблюдаться у врачей и покупать дорогостоящие лекарства.

Суд удовлетворил иск сибиряка частично, взыскав с ОАО «РЖД» 650 тысяч рублей.

Однако ответчика не устроило решение суда, и он обжаловал его в областном суде, потребовал снизить сумму компенсации в два раза.

— Решение суда первой инстанции оставили без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, — говорится в сообщении на официальном сайте суда.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский областной суд отказал бывшему директору центра вирусологии «Вектор» Ринату Максютову, обвиняемому в растрате и мошенничестве, в восстановлении в должности.