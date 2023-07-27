Сибирячка «воспитывает» черного ворона

Птенец черного ворона появился дома у жительницы Новосибирска этой весной. Крылатый питомец, по ее словам, близок ей по духу.

— Они грациозные, мощные, свободолюбивые, — поделилась с КП-Новосибирск владелица птицы Ирина Парпура.

По ее словам, в квартиру этих птиц не продают — они должны жить в частном доме, где минимум шесть соток земли, чтобы ворон имел возможность летать. В настоящее время Хугину строят уличный вольер, а пока он квартирует в конюшне на территории конного клуба, владелицей которого является его хозяйка.

Питается ворон не только насекомыми, фруктами и орехами, но и натуральным мясом с морепродуктами. Кроме того, после 8-9 месяцев он вообще может заговорить. Словарный запас таких птиц в теории достигает до 100 слов. Однако Хугин, в силу своего небольшого возраста, пока только имитирует звуки.

Ирина призналась, что у них, как в любых отношениях, бывают и идиллия, и ссоры. Птица периодически хулиганит и шкодит.

— Ворон прячет обувь, вытаскивает телефоны, которые потом невозможно найти, — рассказывает она. — Хугин также умеет ревновать и просить прощения.

Несмотря на всю свою любовь и привязанность к пернатому другу, Ирина заводить такого питомца все же не рекомендует.

— Я не жалею о том, что взяла Хугина, но никому не советую заводить такую птицу. Он ведет себя как царь и живет как царь: все для него. Это не игрушка — его нельзя просто взять и посадить на руку, — заключила собеседница издания.

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