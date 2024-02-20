«Поможет сократить число абортов»: закон о пренатальном усыновлении предложил депутат новосибирского Горсовета

После резонансного происшествия с выброшенным на помойку младенцем депутат горсовета Новосибирска предложил принять закон о пренатальном усыновлении.

Ростислав Антонов считает, что таким образом в регионе можно сократить число абортов и повысить рождаемость. Вопрос об устройстве малышни нужно решать еще на этапе беременности матери.

— Если женщина забеременела, но понимает, что по каким-то причинам не сможет жить с ребенком, то в консультации ей должны будут предложить вместо аборта выносить ребёнка, родить и передать другой семье. Соответственно, семья, желающая усыновить младенца, проходит обучение и регистрируется в специальном реестре. Когда подходит ее очередь, она получает возможность принять малыша в свою семью, — пояснил депутат.

Ростислав Антонов отметил, что роженице необходимо предоставить бесплатное медицинское обслуживание и различные меры поддержки.

Напомним, недавний чудовищный случай с выброшенным на помойку новорожденным мальчиком в 30-градусный мороз потряс Новосибирск. Едва издаивающего звуки кроху случайно обнаружил житель пятиэтажки Иван Журавлев. Сибиряк вызвал полицию и скорую помощь. Младенца экстренно госпитализировали. Спустя несколько часов по полицейские по видеокамерам установили личность матери-кукушки и задержали ее. 22-летняя Светлана Баштакова, избавившаяся от родного сына таким жестоким способом была арестована и отправлена в СИЗО.

Ранее редакция сообщала об отце выброшенного на помойку младенца. Подруга горе-матери рассказала, что у Светланы с ее молодым человеком были весьма странные отношения. Так же выяснилось, что у мужчины уже есть ребенок от первого брака.