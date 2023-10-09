Водитель за наезд на палатку с рыбаками получил год исправительных работ

Купинский районный суд вынес приговор жителю Омской области Павлу Размыслову, который признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

По данным следствия, днем 11 декабря 2022 года осужденный осуществлял движение на автомобиле по льду озера Чаны в Купинском районе и совершил наезд на палатку, в которой находились два рыбака.

— В результате полученных телесных повреждений 37-летний потерпевший скончался на месте происшествия. В ходе следствия и в судебном заседании обвиняемый вину признал в полном объеме, — говорится в сообщении.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 % зарплаты в доход государства.

— Также суд удовлетворил иск о взыскании морального ущерба в сумме 4,4 млн рублей с учетом добровольно возмещенных 600 тыс. рублей в пользу потерпевшей, — добавили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.

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