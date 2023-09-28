Камаз столкнулся с автобусом на Учительской в Новосибирске

— Сегодня утром на территории Калининского района по адресу улица Учительская дом 24 произошло столкновение 2-х транспортных средств. Водитель мужчина 1984 г. р, управляя автомобилем Камаз, двигался задним ходом, совершил столкновение с автобусом Нефаз, маршрут 39, — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
В результате ДТП пострадал пассажир автобуса, женщина 1976 г. р, доставлена в лечебное учреждение. Характер травм уточняется.
На месте ДТП работает наряд ДПС. Все обстоятельства устанавливаются.
Ранее редакция сообщала о том, что женщина-пешеход погибла в ДТП на Маркса в Новосибирске.
Фото пресс-службы ГУ МВД по НСО
Рубрики :
Регионы:
Теги :