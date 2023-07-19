Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придут ливни с низкой температурой

В Новосибирске лето завершится похолоданием и дождями. Об этом говорят данные синоптиков.

По данным сайта Гисметео, уже 9 августа в Новосибирске закончится лето. В город придут дожди и похолодает до +14…+16 градусов. Осадки продлятся 23 дня. А в последних числах лета температура воздуха и вовсе упадет до +8 градусов. Август порадует новосибирцев всего одним солнечным днем.

Более оптимистично настроены синоптики «Яндекс Погоды». Они уверены, что в августе в регионе установится комфортная погода на уровне +21…+24 градусов, с ночным похолоданием до +14 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 августа температура будет от +13 и до +19 в Новосибирске.

Напомним, что в Новосибирской области с 18 июля температура воздуха начнет повышаться, и регион снова накроет жаркая погода до +35 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что после небольшой передышки в Новосибирск вернется аномальная жара.