Компания Apple представила новый iPhone 15

Компания Apple представила новое поколение своих смартфонов — iPhone 15. В частности, это смартфоны двух моделей с экранами размером 6,1 и 6,7 дюйма соответственно и в пяти цветах — темно-сером, белом, салатовом, желтом и розовом. Они оснащены основной камерой в 48 мегапикселей и процессорами A16, а также A17, котрые потребляют меньше энергии, чем их предшественники.

Кроме того, рамки экрана стали тоньше, а на его поверхность нанесли специальное керамическое покрытие, призванное защитить телефон от механического воздействия.

В Apple отметили, что новый iPhone Pro Max будет легче своих предшественников и оснащен камерой с пятикратным оптическим увеличением.

Также Apple представил новую серию iWatch девятого поколения и второе поколение модели iWatch Ultra. Их оснастят новым процессором S9, что позволит улучшить функции голосового контроля, а также микрочипом U2, который эффективность функций геолокации сделает гораздо выше.

Заряда новых iWatch хватит на 18 часов, а экран новой линейки «умных часов» станет в два раза ярче. В компании подчеркнули, что намерены отказаться от использования натуральной кожи при производстве аксессуаров для своих устройств. Теперь в большей мере будут использоваться такие материалы, как переработанный пластик.

Ранее редакция сообщала, что налоговая служба России запретила сотрудникам пользоваться iPhone на работе.