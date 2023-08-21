СК возбудил уголовное дело из-за смерти пациентки в новосибирской клинике

Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей».

— Предварительно установлено, что 14 августа 2023 года в частной медицинской клинике в городе Бердске после проведения медицинских процедур скончалась пациентка. В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные мероприятия, назначен комплекс экспертиз для установления обстоятельств смерти женщины, — сообщает старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Напомним, о смерти женщины сообщил представитель клиники «1+1».