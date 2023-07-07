Судебные приставы завели уголовное дело на алиментщика из Карасука

Судебные приставы возбудили уголовное дело в отношении жителя города Карасука Новосибирской области за неисполнение обязательств по уплате алиментов (ч.1 ст. 157 УК), сообщили в ГУ ФССП России по Новосибирской области. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Как рассказали в ФССП, 36-летний мужчина на протяжении длительного времени всячески уклонялся от оплаты своим детям алиментов и скрывался от судебных приставов. За это он неоднократно привлекался к различным видам административной ответственности.

— Очередной мерой понуждения должника к оплате задолженности стало возбуждение уголовного дела, — добавили в ведомстве.

Отмечается, что если мужчина в полном объеме погасит задолженность по алиментам, он согласно законодательству, будет освобожден от уголовной ответственности.

Напомним, Госдума уже приняла в трёх чтениях поправки в закон, по которым за частичную уплату алиментов наказание ничуть не лучше, чем за полную. У отцов больше не получится давать мамам лишь часть причитающихся детям денег и уходить от ответственности: если они не будут платить алименты полностью, их привлекут по административной, а то и по уголовной статье. То же самое коснётся и тех, кто задолжает своим нетрудоспособным пожилым родителям.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирские приставы чуть не сорвали жителю Бердска свадебный вояж на Бали. Должник не спешил возвращать деньги покупателю за неоказанную услугу и штраф государству.