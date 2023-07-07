Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 15-летнего мальчика в больнице Новосибирска

Следственный комитет завел уголовное дело по факту смерти 15-летнего мальчика в одной из больниц Новосибирска, сообщили в СК России по Новосибирской области. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

По данным следствия, в начале июня 2023 года 15-летний мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение в городе Новосибирске. 26 июня он умер. Его отец обвинил в случившемся врачей. По данному факту ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

— Проведен осмотр места происшествия, изъята вся необходимая медицинская документация для полного всестороннего исследования причины смерти ребенка, — уточнили в следственном комитете.

Дело находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

Часть 2 статьи 109 предусматривает наказание за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Наказание – до 4 лет ограничения или лишения свободы. В случае установления причинно-следственной связи между выполнением профессиональных обязанностей и смертью потерпевших также применяется дополнительное наказание по усмотрению суда.

Ранее редакция сообщала о том что Александр Бастрыкин затребовал доклад и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталия Зарипова по материалу проверки о смерти трехлетней девочки в больнице в больнице.