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Просроченная ипотека на первичном рынке пошла в рост

Доля проблемных ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья в общем портфеле задолженности по ипотеке на первичном рынке жилья в регионе составляет 0,97%.
  • 11/12/2019, 16:42
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Просроченная задолженность по ипотеке на первичном рынке жилья растет в 1,5 раза быстрее общей задолженности, а доля ипотеки под залог договоров долевого участия (ДДУ) в общих ипотечных портфелях банков сокращается в 80% регионах страны. Такие выводы содержатся в исследовании коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа данных Банка России.

Исследование показало, что объем просроченных ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья (ипотека под залог ДДУ) в целом по России на начало ноября текущего года вырос на 17% или на 882 млн рублей до 5,942 млрд рублей.

Наибольшая доля проблемных ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья в общем портфеле задолженности по ипотеке на первичном рынке жилья сложилась в Чеченской Республике (1,75%), Пермском крае (1,47%) и Саратовской области (1,23%). Доля просрочки за год выросла практически во всех регионах. Новосибирская область занимает в рейтинге седьмое место. Общая задолженность по ипотеке в регионе составляет почти 170,9 млн рублей, в том числе ипотека под залог ДДУ (на первичном рынке жилья) — 30,5 млн рублей. При этом, доля проблемных ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья в общем портфеле задолженности по ипотеке на первичном рынке жилья в регионе составляет 0,97%.

— Просроченная задолженность по ипотеке на жилье в строящихся домах зависит не только от заемщиков, но и от застройщиков – чем больше времени до окончания срока строительства, тем больше вероятность, что у заемщиков начнутся трудности с обслуживанием кредита на жилье, в которое, к сожалению, он не может въехать. По мере сдачи объектов строительства и получения дольщиками прав собственности на недвижимость. Дольщики оформляют закладные и кредиты переходят в статус «на вторичном рынке жилья, — поясняет генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов. — Тренд годового роста доли просроченных ипотечных кредитов может быть связан как с массовой задержкой ввода домов в эксплуатацию в данных регионах, так и с общим падением объемов выдач ипотеки на первичном рынке и переориентацией заемщиков на вторичный рынок жилья.

Общая задолженность по ипотеке под залог договоров долевого участия (ДДУ) на 01 ноября 2019 года за 12 месяцев выросла на 12% до 1,47 трлн рублей. При этом в 69 из 86 регионов РФ доля кредитов на первичном рынке жилья в общем портфеле ипотеки сокращается. Лидерами по снижению за 12 месяцев на 1 ноября 2019 года стали Томская область (-14,28%), Забайкальский край (-13,56%) и Кемеровская область (-9,11%).

— Работать с просроченной задолженностью на первичном рынке жилья сложно, так как нет ликвидного залога, который можно продать и погасить кредит. «Первичку» нельзя сдать в аренду для дополнительного дохода, как часто делают должники на вторичном рынке, — говорит Денис Аксёнов. — Просроченная ипотечная задолженность на первичном рынке жилья — это в том числе результат неудачных инвестиций в первичный рынок. По идее, заемщики, берущие кредиты под залог прав требования должны иметь финансовое положение достаточное для того, чтобы переждать возможные задержки строительства.

Фото: Юлия Данилова

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