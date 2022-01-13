Суды в России будут строить без металлических клеток для подсудимых

Минстрой России изменил правила проектирования зданий федеральных судов: теперь подсудимые в залах судебных заседаний будут находиться не в клетках из металлических прутьев, используемых в стране с 1992 года, а в специальных встроенных помещениях с ограждением из пулестойкого стекла.

—Учитывая зарубежную практику, а также опыт пандемии коронавирусной инфекции, в новой редакции СП 152 в залах судебных заседаний предусмотрены встроенные помещения с ограждением из пулестойкого стекла, которые применяются во многих странах ЕС», — гласит сообщение на сайте ведомства, — говорится в сообщении на сайте Минстроя.

В обновленном документе также уточнены требования к размещению автостоянок, хозяйственной зоны, инженерных сооружений, а также площадь земельного участка и требования к определению общей площади и с учетом особенностей рельефа. Внесены требования к проектированию зданий федеральных судов в зонах многолетнемерзлых грунтов, а также к проектированию зданий из крупногабаритных модулей.