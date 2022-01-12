Нормативного содержания дорог можно добиться в суде

По иску прокуратуры суд Калининского района обязал мэрию в лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса устранить ряд недостатков, связанных с содержанием улично-дорожной сети на 3 улицах. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

— На улице Фадеева установить пешеходный тротуар, — говорится в сообщении судебной пресс-службы. — В районе дома №22 улицы Тайгинская, в районе дома №12, №10 и №5/1 улицы Рассветная установить у наземных нерегулируемых пешеходных переходов светофорные объекты с вызывной фазой для движения пешеходов. На улице Кропоткина, в районе дома № 44 улицы Ипподромской, на регулируемом пешеходном переходе установить дублирующий дорожный знак 5.19.1 в соответствии с п.5.1.6 ГОСТ Р 52289-2019.

Решение суда в настоящий момент еще не вступило в законную силу.

Стоит напомнить, что в конце года в рамках заседания комиссии по безопасности дорожного движения Новосибирской области звучала критика в адрес ряда муниципалитетов, отстающих в плане оборудования дорог средствами безопасности для участников дорожного движения. В качестве отрицательных примеров были приведены Новосибирск и Венгеровский район. Как поясняли в мэрии областного центра, по ряду проектов для достижения километража программы БКАД пришлось проводить работы в усеченном в плане стоимости порядке, потому на отдельных участках ограничились только работами по замене дорожного полотна.

Ранее депутаты горсовета Новосибирска во время заседания постоянной комиссии по наказам избирателей критиковали профильные подразделения мэрии за неповоротливость в выполнении наказов, также касающихся безопасности пешеходов, особенно вблизи детских образовательных учреждений. Как следовало из ответов муниципальных чиновников депутатам, для этого нужно получить «добро» не только от исполнительной власти, но еще от ряда «контор», против которых городские чиновники в настоящее время бессильны.