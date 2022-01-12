Нормативного содержания дорог можно добиться в суде

По иску прокуратуры суд Калининского района обязал мэрию в лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса устранить ряд недостатков, связанных с содержанием улично-дорожной сети на 3 улицах. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
— На улице Фадеева установить пешеходный тротуар, — говорится в сообщении судебной пресс-службы. — В районе дома №22 улицы Тайгинская, в районе дома №12, №10 и №5/1 улицы Рассветная установить у наземных нерегулируемых пешеходных переходов светофорные объекты с вызывной фазой для движения пешеходов. На улице Кропоткина, в районе дома № 44 улицы Ипподромской, на регулируемом пешеходном переходе установить дублирующий дорожный знак 5.19.1 в соответствии с п.5.1.6 ГОСТ Р 52289-2019.
Решение суда в настоящий момент еще не вступило в законную силу.
Ранее депутаты горсовета Новосибирска во время заседания постоянной комиссии по наказам избирателей критиковали профильные подразделения мэрии за неповоротливость в выполнении наказов, также касающихся безопасности пешеходов, особенно вблизи детских образовательных учреждений. Как следовало из ответов муниципальных чиновников депутатам, для этого нужно получить «добро» не только от исполнительной власти, но еще от ряда «контор», против которых городские чиновники в настоящее время бессильны.
Фото редакции
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