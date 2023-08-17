Дорожники отремонтировали половину Советского шоссе в Новосибирске

Вопрос с пробками на одном из самых загруженным участков шоссе частично решился. На путепроводах открыли движение по отремонтированной части дороги.

— На Советском шоссе между улицами Мира и Петухова продолжается ремонт трех путепроводов. В настоящее время завершены работы на половине проезжей части: выполнен демонтаж старого покрытия, деформационных швов, уложен выравнивающий слой из цементобетона, устроена гидроизоляция и уложено асфальтобетонное покрытие, смонтированы перильное и барьерное ограждения, — сообщает Гормост.

В мэрии отмечают, что по свежему участку дороги движение автотранспорта ускорилось. Ровный асфальт без выбоин и дефектов позволяет водителям не снижать скорость на каждом метре.

Окончание ремонтных работ на проезжей части планируется в сентябре.

А пока водителям придется совершать объезд по следующим маршрутам:

— ул. Ватутина – ул. Мира – ул. Сибиряков-Гвардейцев – ул. Петухова (в прямом и обратном направлениях);

— ул. Ватутина – ул. Комсомольская – ул. Бронная – ул. Петухова / Советское шоссе (в прямом и обратном направлениях).