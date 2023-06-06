Сумасшедшие деньги: россияне массово отказываются лететь прямым рейсом в Грузию

Большое количество россиян отказались от полетов в Грузию после открытия прямого авиасообщения между двумя странами, пишут «Аргументы и Факты» («АиФ»). Основная причина в высокой стоимости авиабилетов из Москвы в Тбилиси.

Опрошенные изданием туристы сетуют на то, что у грузинского перевозчика Georgian Airways стоимость перелета начинается от 60 тысяч рублей в обе стороны. При этом у российского «Азимута» ситуация с билетами такая же. Именно поэтому самолеты вынуждены летать практически полупустыми.

— Сумасшедшие деньги. За такую цену можно в Таиланд слетать, а билеты в Индию стоят в два раза меньше. Они сошли с ума!» — комментирует турист из Санкт-Петербурга.

По словам москвички, Грузия всегда была направлением для бюджетных путешествий, которые совершали туристы с ограниченным количеством средств. По ее мнению, на сегодняшний день проще и дешевле добираться туда через Армению на маршрутке.

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