Сумма маткапитала за второго ребенка может вырасти до одного миллиона рублей

Представители трех думских фракций подготовили проект закона об увеличении объема денежных выплат на второго ребенка, который будет внесен в Госдуму уже сегодня, 6 марта, передает агентство ТАСС.

Изменения, в случае принятия, внесут в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Согласно документу, размер маткапитала с 1 февраля 2025 года должен вырасти до 756,7 тыс. руб. на первого ребенка и до одного миллиона рублей — на второго. При этом выплата на третьего ребенка так же составит один миллион рублей, однако, при условии, что до этого семья господдержку не получала.

Ранее редакция сообщала о выплатах на детей, которые получат новосибирцы в 2024 году.