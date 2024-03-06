Лидер рок-группы «Воскресенье» высказался о новосибирском «Красном факеле»

Рок-группа «Воскресенье» выступила на сцене ДК Железнодорожников в Новосибирске. После концерта музыкант Алексей Романов опубликовал на своей странице в соцсетях пост об одной из достопримечательностей мегаполиса — «Красном факеле». Архитектурное строение и история театра вызвало у лидера «Воскресенья» бурю восхищения, сообщает VN.ru.

Он напомнил подписчикам о том, что театр был создан в 1920 году в Одессе молодыми актерами во главе с режиссёром Татищевым. В в Новосибирск он переехал в 1932 году.

— Здание является памятником архитектуры регионального значения. Оно было спроектировано известным сибирским архитектором Андреем Крячковым и построено в 1914 году для размещения в нём Коммерческого клуба. Здание с залом собраний и профессиональным концертным залом, клубным салоном и гостиными, «зимним садом» и игральной предназначалось для деловых и неофициальных встреч, банкетов и праздничных мероприятий. Именно здесь появилась первая в Новосибирске профессиональная сценическая площадка, а значит, и происходили главные культурные события: гастроли, концерты, спектакли любительских коллективов, — поделился историей Красного факела Алексей Романов.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году в театре «Красный факел» планируется капитальный ремонт. Реставрация начнется с фасада здания. На это власти выделили около 26 миллионов рублей.