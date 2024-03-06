Набережная в Новосибирске растянется до Заельцовского бора

Власти озвучили планы о продлении набережной до Заельцовского бора в Новосибирске.

Работы будут организованы вместе с застройщиками жилищных комплексов, которые возводятся в этих местах.

— Соглашение с застройщиками уже подписано. Они готовы подготовить концепцию развития этой территории, — рассказала Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска на пресс-конференции.

Также, по ее словам, это станет выгодно для всех. Уже готовый проект будет рассмотрен губернатором и мэром.

Напомним, что набережную Оби планируют растянуть на весь правый берег Новосибирска. Это делается для того, чтобы сделать Обь главной достопримечательностью.

Ранее редакция сообщала о том, что названа дата сдачи Первомайского сквера в Новосибирске.