Набережная в Новосибирске растянется до Заельцовского бора

Власти озвучили планы о продлении набережной до Заельцовского бора в Новосибирске.
Работы будут организованы вместе с застройщиками жилищных комплексов, которые возводятся в этих местах.
— Соглашение с застройщиками уже подписано. Они готовы подготовить концепцию развития этой территории, — рассказала Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска на пресс-конференции.
Также, по ее словам, это станет выгодно для всех. Уже готовый проект будет рассмотрен губернатором и мэром.
Напомним, что набережную Оби планируют растянуть на весь правый берег Новосибирска. Это делается для того, чтобы сделать Обь главной достопримечательностью.
Ранее редакция сообщала о том, что названа дата сдачи Первомайского сквера в Новосибирске.
Фото Infopro54
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru