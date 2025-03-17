Рублевые сбережения россиян в банках выросли до 54 трлн

— Несмотря на локальную корректировку ставок на рынке в феврале, «время вкладчика» продолжается. Все еще сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам находятся на уровне ключевой, — констатирует руководитель департамента сбережений и зачислений Дмитрий Володин.
— Мы прогнозируем, что рынок рублевых сбережений продолжит рост на протяжении всего года. Даже в случае перехода ЦБ к смягчению ДКП, уровень ставок будет оставаться высоким, и вкладчики продолжат делать накопления, — уверен Володин.
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