Рублевые сбережения россиян в банках выросли до 54 трлн

В конце февраля 2025 года общий объем рублевых сбережений россиян в банках увеличился до 54,2 трлн рублей (+ 1 трлн рублей или 2,1%). Это примерно столько же, сколько и в феврале 2024 года (1,1 трлн рублей). В январе 2025 года рынок показал сезонное снижение на 475 млрд рублей.

— Несмотря на локальную корректировку ставок на рынке в феврале, «время вкладчика» продолжается. Все еще сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам находятся на уровне ключевой, — констатирует руководитель департамента сбережений и зачислений Дмитрий Володин.

Он уточнил, что темп роста портфеля розничных рублевых пассивов ВТБ в феврале увеличился в 2,5 раза, а общая сумма рублевых пассивов банка достигла 10,2 трлн рублей.

По прогнозам банка, по итогам первого полугодия 2025 года рынок сбережений в России превысит 60 трлн рублей, а по итогам всего года превысит 68 трлн рублей (прогнозный рост составит порядка 21%).

— Мы прогнозируем, что рынок рублевых сбережений продолжит рост на протяжении всего года. Даже в случае перехода ЦБ к смягчению ДКП, уровень ставок будет оставаться высоким, и вкладчики продолжат делать накопления, — уверен Володин.

Напомним, согласно исследованию, проведенному ВТБ, доля молодежи в возрасте от 19 до 24 лет среди вкладчиков за год увеличилась почти на 90%, а клиентов старше 71 года — на 63%. Для сравнения, количество инвесторов трудоспособного возраста (от 25 до 46 лет) увеличилось в среднем на 47%. Кроме того, активно пользуются возросшими ставками по вкладам родители.