Глава СибНИА Владимир Барсук опроверг «заморозку» проекта самолета «Байкал»

Проект самолета «Байкал» могут заморозить или передать на доработку в группу S7. На устранение множества недочетов потребуется около 10 млрд рублей и уйти до пяти лет. Об этом сообщил федеральный «Коммерсант», со ссылкой на собственный источник. Сейчас над самолетом работают специалисты АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА).

Гендиректор СибНИА им Чаплыгина Владимир Барсук в разговоре с корреспондентом Infopro54 опроверг эту информацию.

— Проект никто замораживать и передавать не собирается. Будет просто небольшое смещение сроков на более поздние. И это не из-за технических проблем, а из-за бумажной волокиты, — отметил Барсук.

Напомним, в 2019 году информация о сотрудничестве авиакомпании S7 и СибНИА обсуждалась в ходе форума «Технопром-2019». Однако гендиректор СибНИА им Чаплыгина Владимир Барсук пояснял, что институт не ведет никаких переговоров с авиакомпанией S7 Airlines (бренд АО «Авиакомпания «Сибирь») о совместной работе над самолетом ТВС-2ДТС («Байкал»).

— Компания получила из СМИ сведения о летно-технических характеристиках самолета (перелет до Владивостока, беспосадочный перелет в Москву и т.д.), проанализировала их и оценила «Байкал» как очень перспективный самолет для малой авиации: по транспортным возможностям он в 3-4 раза превышает мировые аналоги. В итоге S7 решил сделать свой цельнокомпозитный биплан с использованием технологий производства, примененных в «Epic-1000», — говорил Барсук.

Он уточнял, что СибНИА сделал летающий образец самолета «Байкал» — композитный биплан — в рамках госконтракта с Минпромторгом РФ для всей авиационной промышленности. Ранее самолет «Байкал» планировал выпускать АО «Улан-Удэнский вертолетный завод» (входит в холдинг «Вертолеты России»). СибНИА им Чаплыгина в 2019 году передал предприятию летающий образец, а также документацию на него. Серийное производство самолета планировалось запустить в 2021-2022 годах. Однако Минпромторг РФ отказался от этих планов.

Вопрос о перспективах производства «Байкала» в сентябре 2024 года обсуждался у полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Тогда Минпромторгу поручили проработать вопрос объема и источников финансирования ремоторизации ТВС-2МС (модификация Ан-2 от «Русавиапрома» с американскими двигателями) и включения его в КПГА при замене двигателей на отечественные.

Ранее редакция сообщала о том, что компания-разработчик заявила, что готова запускать в серийное производство учебно-тренировочный самолет Tango — результат совместной разработки S7 Group и Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА). Модель создана из российских комплектующих и полностью соответствует современным стандартам авиастроения.