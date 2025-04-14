Супермаркеты, фастфуд и маркетплейсы попали в топ покупок у детей

Согласно информации от ВТБ, в 2024 году наибольшую популярность среди детских покупок завоевали супермаркеты, заведения быстрого питания и онлайн-платформы, аккумулировавшие более половины всех платежей, совершённых с использованием детских карт. Лидирующие позиции по количеству операций занимают Москва, а также Северо-Западный и Приволжский регионы.

В перечень востребованных категорий также вошли одежда, обувь и сопутствующие товары (на общую сумму 461 млн рублей), рестораны и кафе (377 млн рублей), аптеки (348 млн рублей) и городской транспорт (292 млн рублей). При этом, средняя сумма чека в данных категориях увеличилась на 36%.

Наиболее активными пользователями детских карт оказались жители Москвы и Подмосковья: их совокупные затраты достигли 3,9 млрд рублей. Эта сумма более чем вдвое превышает показатели Северо-Западного (1,5 млрд рублей), Приволжского (1,4 млрд рублей), Уральского (1,3 млрд рублей) и Сибирского (1,2 млрд рублей) федеральных округов. Наименьший объем расходов зафиксирован в Северо-Кавказском регионе – 81 млн рублей.

Размер среднего чека по детским банковским картам демонстрирует региональные различия. Лидирующую позицию по этому показателю занимает Москва, где средний чек составляет 453 рубля. Заметные значения также наблюдаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 328 рублей. Южный (320 рублей), Дальневосточный (303 рубля) и Северо-Западный (300 рублей) федеральные округа также характеризуются повышенными средними чеками. Самый низкий средний чек зафиксирован в Центральном федеральном округе – 216 рублей.

Популярность детских банковских карт растет, и это легко понять, ведь они являются отличным инструментом для обучения детей основам управления финансами. Увеличение числа пользователей приводит и к увеличению среднего чека и объема расходов по этим картам, что дает нам возможность определить наиболее востребованные предложения для этой возрастной группы, отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.