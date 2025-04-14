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Дрифтеры лишили новосибирцев полноценного сна

  • 14/04/2025, 16:00

Дрифтеры лишили новосибирцев полноценного сна
На громкую музыку и рев моторов под окнами снова жалуются жители нескольких районов города

С наступлением весны просыпается не только природа, но и любители такого экстремального развлечения, как дрифт. Как только с проезжей части Новосибирска сошел снег, к выводящим опасные пируэты авто добавились ревущие моторами питбайки.

Горожане с улицы Мясниковой уже почти привыкли жить и спать при практически круглосуточном шуме на излюбленной дрифтерами парковке гипермаркета «Лента». И самое «веселье» здесь начинается в ночное время суток. Молодые и не очень гонщики включают музыку на полную громкость и начинают выжимать из своей технику максимум возможностей. Рев моторов начинается после полуночи и продолжается порой до самого утра.

На дрифтеров жалуются жители, чьи дома находится вдоль улицы Петухова. Нередко любители экстрима также собираются на площадке около гипермаркета «Лента». Их не смущают ограничители, которые установила администрация магазина.

На гонки по Красному проспекту в центре города в прошлые годы также жаловались жители Центрального округа. Сейчас даже днем периодически можно встретить мотоциклистов, которые пытаются гнать наперегонки,  и машины, которые устраивают гонки. Нередко это приводит к серьезным авариям.

Схожая ситуация на улице Кирова, где любят красоваться лихачи.

Жалуются на ночные экстремальные катания и жители пригородных населенных пунктов. Например, Верх-Тулы. В местном паблике они рассказывают, что во дворе за остановкой «Больница» каждую ночь слышно громкую музыку из дрифтующих автомобилей и рев мотоциклов.

Помимо того, что любители экстремальных катаний не дают спать местным жителям, они подвергают опасности пешеходов. Во время заноса у водителя сужается взгляд, ему приходится быстро перекладывать ноги на педалях, крутить руль, дёргать ручник. В таких обстоятельствах полностью теряется контроль над ситуацией и водителю просто невозможно заметить человека или автомобиль. И особенно это опасно ночью. Но, несмотря на это, со стороны властей не принимаются никакие меры для решения этой проблемы.

В декабре 2024 года в администрации Калининского района прошло совещание с участием представителей ГАИ, полиции, мэрии, гостехнадзора, руководства «Ленты» и жителей. Тогда было принято решение в срок до 27 января 2025 года установить технические барьеры для ограничения въезда на парковку. Но, по словам местных жителей, никаких реальных действий предпринято не было, утверждает «Инцидент Новосибирск».

Председатель транспортного комитета регионального парламента Валерий Ильенко заявил Infopro54, что дрифтующая молодежь является настоящей бедой столицы Сибири. Он призвал жителей принимать более активное участие в решении этой проблемы.

— Это действительно большая беда горожан и справиться с ней очень сложно. Мы ведем постоянную работу в этом направлении, постоянно поднимаем данный вопрос на комиссиях по безопасности, плотно взаимодействуем с ГИБДД. Но без более активной позиции самих жителей эту проблему решить не получится. Поэтому еще раз призываю всех горожан: если вы услышали гул моторов, увидели, что съезжаются гонщики, то сиюминутно звоните по номеру 112. Здесь очень важна именно оперативность реакции соответствующих служб. Только таким образом мы сможет добиться каких-то подвижек в этом вопросе, — уверен депутат.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отправил в СИЗО сына алтайского олигарха за смертельное ДТП в Новосибирске.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : дрифтеры


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