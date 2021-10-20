Супруги могут вернуть часть денежных средств, потраченных на приобретение жилья

На портале Duma.gov.ru парламентарии напомнили россиянам об имущественном вычете при покупке квартиры, передает ГЛАС.ru.

— Каждый супруг имеет право вернуть по 260 тысяч рублей за покупку жилья и по 390 тысяч рублей от уплаченных процентов по ипотеке, — сообщают депутаты.

Для получения льготы обоим супругам необходимо быть налоговыми резидентами РФ и платить подоходный налог. Недвижимость должна быть приобретена на территории Российской Федерации.

Кроме того, граждане РФ могут вернуть часть потраченной суммы на ремонт в новостройке, если квартира куплена без отделки напрямую у застройщика. Чтобы получить данную выплату, необходимо оформить налоговый вычет, приложив к документам договор с отметкой «без отделки». Однако если квартира была без ремонта, то сотрудники налоговой службы могут отказать в вычете.