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«Теневая экономика» — причины и следствие

Сергей Соколов, гендиректор АО «Новосибирскхлебопродукт», координатор отделений «Опоры России» в СФО:
  • 20/10/2021, 16:30

— Легально вести бизнес, понимая под этим исчисление и уплату налогов в полном объеме, несокрытие налогооблагаемой базы от государства, и иметь всю разрешительную документацию — высшая степень культуры предпринимателя.

Многие страны, особенно в период бурного роста экономики, имели «тень» и смотрели на нее как на фактор общего роста.

Например, в Турции в 80-е годы бурный рост экономики был связан с упрощением валютного законодательства, демонополизацией и практически невмешательством в дела бизнеса со стороны регулирующих органов государства. Что дало свои результаты: во второй половине 1980-х годов более 50% всех капиталовложений осуществлял частный сектор.

В нашей стране путь предпринимателя о-о-очень тернистый. На большом отрезке истории — в досоветский период — частный бизнес вели ограниченные классы населения. В СССР имущество таких «капиталистов» национализировали. Далее НЭП «дал кислород» частной инициативе и в 1929 году появились «нэпманы», у которых заново все отобрали.

В середине 80-х годов за валютные операции была уголовная статья в советском УК, применялась высшая мера наказания. Однако 26 мая 1988 года был принят закон «О Кооперации в СССР», где вчерашние нарушители стали прогрессорами перестройки.

В 90-е предпринимателями стали многие безработные, мало отличавшие легальное поле от «теневой экономики». Все так и учились…

На мой взгляд, при любом раскладе — когда бы ты не жил, даже в вечную «Эпоху перемен», предпринимателю необходимо:

— Не скрывать своего объема деятельности, даже если он идет в «плюс».

— Платить налоги не выше и не ниже оптимальной нагрузки в отрасли, чтобы не искушать налоговый орган думать плохо о тебе или об остальных.

— Быть социально-ответственным за свой коллектив, его человеческий капитал, который и приносит тебе доход.

Добро всегда возвращается сторицей, отдавая — получите гораздо больше!

По материалам публикации на странице Сергея Соколова в соцсети Facebook
Фото со страницы Сергея Соколова в соцсети Facebook

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : теневая экономика налоги бизнес


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