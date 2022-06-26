Рекламодателям

В Сибири падают темпы строительства школ

  • 26/06/2022, 15:34
новости Новосибирска
От регионов округа потребовали гарантированно ввести в этом году 30 объектов.

Всего в субъектах Сибирского федерального округа с 2019 по 2021 годы в рамках национального проекта «Образование» построено 33 школы. При этом с каждым годом темпы строительства объектов снижаются под влиянием усложнения условий проведения работ. Об этом шла речь на совещании при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Среди основных причин снижения темпов строительства также названы: неготовность земельных участков, предназначенных для застройки и проектно-сметной документации; несоблюдение подрядчиками графиков работ. Отмечено, что ход возведения замедлился в связи со сложностями, связанными с распространением коронавирусной инфекции. В 2021 году зафиксировано увеличение стоимости строительных материалов, перечисляет Сибирский окружной информационный центр.

В 2022 году в рамках нацпроекта планово предполагается завершить строительство 30 школ, однако в настоящее время понятно, что не все объекты будут сданы в эксплуатацию до конца года.

— Региональным органам исполнительной власти необходимо обеспечить гарантированный ввод этих объектов в 2022-2023 годах, — подчеркнул заместитель полпреда Александр Орехов. — Кроме того, нужно проконтролировать целевое расходование средств, выделенных на строительство школ из федерального бюджета, максимально эффективно использовать оставшееся в этом году время для выполнения поставленных задач.

Новым вызовом в 2022 году названо появление дефицита отдельных наименований стройматериалов, а также увеличение сроков их доставки. Помимо прочего, в ряде регионов в некоторых случаях отсутствует понимание, как применять действующее законодательство в целях получения дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета. Расторжение контрактов с подрядчиками и заключение новых договоров приводят к существенной потере времени — от трёх месяцев до полугода.

— Прошу осмысленно подходить к необходимости расторжения договоров, организовать действенную систему контроля, которая обеспечит ввод школ в эксплуатацию в установленные сроки, — сказал Александр Орехов. — Особо хочу отметить важность организации эффективного взаимодействия регионов с контрольно-надзорными ведомствами для совместного решения возникающих проблем, оперативного получения консультационной поддержки.

По итогам обсуждения участниками определены ключевые направления дальнейшей совместной деятельности по реализации мероприятий национального проекта «Образование» в регионах округа. В том числе рекомендовано утвердить «дорожные карты» по организации строительства школ, обеспечить актуализацию графиков работ на строящихся объектах, провести анализ наличия строительных материалов, при необходимости проработать вопросы дополнительного финансирования.

 

Ранее редакция рассказывала, кого в Новосибирске будут принимать в концессионные школы. 

Фото Сибирского окружного информационного центра

442

Рубрики : Власть Недвижимость Образование

Регионы: Сибирь

Теги : строительство образование


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

В Минобразовании региона объяснили, как будут принимать детей в концессионные школы

В этом году в Новосибирске должно начаться строительство 6 объектов образования с помощью этого финансового инструмента.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Регионам Сибири нужен комплексный подход к развитию внутренних водных путей

А пока речники просят увеличить субсидии на дноуглубительные работы.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Банки не исключают ухудшения ситуации с общественным транспортом

И предлагают дать им доступ к субсидиям на его модернизацию.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В ремонт теплосистемы Мошково вложат 800 млн рублей

Проект будет реализовываться только за счет бюджета. Частного инвестора власти привлекать не планируют.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

«Особой русофобии на мировом рынке сельхозпродукции нет»

Все материалы
Лента новостей

Ритейл увеличил заказы на рыбные консервы

26/06/2022, 13:22

В Минобразовании региона объяснили, как будут принимать детей в концессионные школы

26/06/2022, 11:28

Бизнес предложил локализовать целлюлозно-бумажные и перерабатывающие производства в России

25/06/2022, 13:29

Регионам Сибири нужен комплексный подход к развитию внутренних водных путей

25/06/2022, 11:41
Популярное

Сушка малины. Заготавливаем природные витамины впрок.

26/06/2022, 15:59

Как распознать фальшивый ОСАГО

24/06/2022, 18:29

Госдума планирует запретить торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках

24/06/2022, 17:04

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ выяснил, на что тратят деньги россияне летом

24/06/2022, 15:51

Специальный приз от информационного агентства ТАСС ждёт начинающих журналистов – победителей номинации «ПРОба пера»

24/06/2022, 15:47

Дмитрий Твардовский: развитие транспортных коридоров невозможно без партнерства государства и бизнеса

24/06/2022, 14:30
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска