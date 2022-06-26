В Сибири падают темпы строительства школ

Всего в субъектах Сибирского федерального округа с 2019 по 2021 годы в рамках национального проекта «Образование» построено 33 школы. При этом с каждым годом темпы строительства объектов снижаются под влиянием усложнения условий проведения работ. Об этом шла речь на совещании при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Среди основных причин снижения темпов строительства также названы: неготовность земельных участков, предназначенных для застройки и проектно-сметной документации; несоблюдение подрядчиками графиков работ. Отмечено, что ход возведения замедлился в связи со сложностями, связанными с распространением коронавирусной инфекции. В 2021 году зафиксировано увеличение стоимости строительных материалов, перечисляет Сибирский окружной информационный центр.

В 2022 году в рамках нацпроекта планово предполагается завершить строительство 30 школ, однако в настоящее время понятно, что не все объекты будут сданы в эксплуатацию до конца года.

— Региональным органам исполнительной власти необходимо обеспечить гарантированный ввод этих объектов в 2022-2023 годах, — подчеркнул заместитель полпреда Александр Орехов. — Кроме того, нужно проконтролировать целевое расходование средств, выделенных на строительство школ из федерального бюджета, максимально эффективно использовать оставшееся в этом году время для выполнения поставленных задач.

Новым вызовом в 2022 году названо появление дефицита отдельных наименований стройматериалов, а также увеличение сроков их доставки. Помимо прочего, в ряде регионов в некоторых случаях отсутствует понимание, как применять действующее законодательство в целях получения дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета. Расторжение контрактов с подрядчиками и заключение новых договоров приводят к существенной потере времени — от трёх месяцев до полугода.

— Прошу осмысленно подходить к необходимости расторжения договоров, организовать действенную систему контроля, которая обеспечит ввод школ в эксплуатацию в установленные сроки, — сказал Александр Орехов. — Особо хочу отметить важность организации эффективного взаимодействия регионов с контрольно-надзорными ведомствами для совместного решения возникающих проблем, оперативного получения консультационной поддержки.

По итогам обсуждения участниками определены ключевые направления дальнейшей совместной деятельности по реализации мероприятий национального проекта «Образование» в регионах округа. В том числе рекомендовано утвердить «дорожные карты» по организации строительства школ, обеспечить актуализацию графиков работ на строящихся объектах, провести анализ наличия строительных материалов, при необходимости проработать вопросы дополнительного финансирования.

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