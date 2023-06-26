Сухие субтропики: Новосибирские аграрии в труднейших погодных условиях перевыполнили план посевной

Андрей Травников отметил, что, несмотря на все погодно-климатические сложности 2023 года, есть хорошие новости по плану посевной кампании. «План посевной по площади выполнен с превышением на 18 тысяч гектаров к уровню прошлого года. Спасибо и руководителям хозяйств, и тем, кто отвечает за эту отрасль в администрациях, за то, что планы выполнены. Как и договаривались, снижать темпы и сокращать площади мы не намерены.

Конечно же, планы на урожайность в связи со сложной погодой, может быть, не такие позитивные. Задача – путём технологической обработки посевов по максимуму сохранить урожай, вырастить его, а главное – обеспечить животных кормами и сохранить маточное поголовье.

Каждый год у нас возникают какие-то сложности – то погодные, то рыночные. Но новосибирские крестьяне никогда рук не опускали, не опустят и в этот раз. Тем более, что государство в стороне не остаётся – мы каждый месяц увеличиваем объём господдержки агропромышленного комплекса. Если ещё месяц назад я говорил, что этот объём перевалил за 5,2 млрд рублей, то сегодня цифра уже 5,6 млрд. С учётом дополнительных решений, которые до конца года будут приняты, думаю, что приблизимся к рекордному объёму господдержки в 6 млрд рублей. Общими усилиями, своевременными и выверенными решениями этот тяжёлый год мы переживём и выйдем из него достойно. Ещё раз спасибо за работу, за проведение посевной. Желаю всем благоприятной погоды, дождика всем!» – обратился к аграриям Андрей Травников.

Общая посевная площадь в регионе в этом году составляет 2398 тыс. га (+ 18 тыс. га к 2022 году). Объём государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области на 26 июня составил 5,592 млрд рублей.

Учитывая аномально холодные и аномально сухие апрель и май, а также экстремально жаркую первую неделю июня, глава минсельхоза Евгений Лещенко назвал труд новосибирских аграриев в этом году работой в сухих субтропиках. Напомним, что режим чрезвычайной ситуации в сфере сельского хозяйства введён в Чистоозёрном, Купинском, Баганском, Карасукском, Сузунском и Доволенском районах; в Куйбышевском, Убинском и Кочковском районах действует режим повышенной готовности; ещё четыре района готовы ввести режимы ЧС или ПГ.

Максимальная температура воздуха за первую декаду июня в Искитимском районе достигала 38,2 градуса, в Барабинском и Чистоозёрном районах – 37,3 градуса, и ни в одном из районов не была ниже +34 градусов. Влагообеспеченность почв зарегистрирована на уровне намного ниже среднегодовых норм и признана недостаточной.

Максимальная температура поверхности почвы за первую декаду июня в Краснозерском и Доволенском районах зафиксирована на отметке +70 градусов по Цельсию, и в подавляющем большинстве районов приближалась к 60 градусам – при том, что коагуляция белков наступает при 55 градусах.

Сегодня к заготовке сена приступили 6 районов: Краснозерский, Карасукский, Купинский, Доволенский, Черепановский и Тогучинский. К заготовке сенажа приступили также 6 районов: Баганский, Каргатский, Искитимский, Сузунский, Черепановский, Маслянинский.

В числе главных задач, стоящих перед минсельхозом и аграриями Новосибирской области: вопрос о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на приобретение и доставку грубых, сочных и концентрированных кормов из других регионов Сибири; повышение качества кормов, их питательности, усвояемости, сбалансированности по белку, энергетической ценности, в том числе за счёт применения инновационных технологий; надлежащее хранение заготовленных кормов, круглосуточная охрана мест хранения во избежание возгораний.