Suzuki отзывает тысячи машин в России из-за дефекта тормозов

В России производитель отзывает 3756 автомобилей Suzuki, включая модели SX4 и Vitara, проданные с 2016 по 2022 год, сообщил Росстандарт. Проблема связана с возможными неполадками в тормозной системе. «Сузуки Мотор Рус» проведет проверку и замену необходимых деталей.

Использование бензина с высоким содержанием этанола может повредить клапан вакуумного насоса. В результате канал к усилителю тормозов частично перекрывается. Это делает педаль тормоза жесткой и может вызвать посторонние звуки при нажатии.

Для решения проблемы дилеры бесплатно заменят вакуумный насос. Владельцы автомобилей, которым потребуется внеплановое обслуживание, получат уведомление.

В 2023 году Toyota Motor отозвала 47 007 автомобилей из-за возможных проблем с программным обеспечением модуля передачи данных. Среди них — модели Toyota (Camry и Corolla), Lexus (ES 200, ES 250, ES 350, LS 350 и LS 500), микроавтобусы Toyota Hi-Ace, а также внедорожники Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Кроме того, в список вошли кроссоверы и внедорожники Lexus (NX 250, NX 350, GX 460, LX 500D и LX 600), выпущенные с 28 ноября 2020 года.

Ранее редакция сообщала о том, что грузоперевозчики раскритиковали китайские фуры на конференции в Новосибирске. Дилеры заявили, что российский рынок для китайских производителей не является приоритетным, поэтому они работают в «соответствии с имеющимися реалиями».