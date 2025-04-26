На торги выставлена квартира Евгения Покушалова в Академгородке

Территориальное Управление Росимущества выставило на торги двухуровневую квартиру площадью 267 кв м. Она расположена в Академгородке на проспекте Академика Коптюга. Находится на 14 и 15 этажах.

Организатор торгов отмечает, что объект был изъят у собственника по решению суда и перешел в собственность РФ. Начальная цена лота — 58,6 млн рублей. В документах, приложенных к лоту уточняется, что собственником квартиры был бывший заместитель директора по научно-экспериментальной работе ФГБУ «НМИЦ им академика Е.Н. Мешалкина» Евгений Покушалов, а также члены его семьи. На момент покупки, в 2015 году, она стоила 37 млн рублей.

Территориальным управлением ранее продажа вышеуказанного имущества не проводилась, отмечается в тендерной документации. Хотя, ранее квартира выставлялась на торги в сентябре 2024 года. Тогда за нее просили 57,2 млн руб.

Напомним, суд также взыскал с кардиохирурга Евгения Покушалова и его жены стоимость принадлежащих им квартир, расположенных в Нью-Йорке. Их общая стоимость составила более 123 млн рублей.

Евгений Покушалов обвинялся в растрате с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Речь шла о хищении бюджетных денежных средств в размере почти 1,9 млрд рублей. Летом 2021 года на суде Евгений Покушалов заявил, что признает себя виновным и раскаивается. В ноябре суд приговорил его к лишению свободы на 2.5 года. В марте 2023 Первомайский районный суда Новосибирска удовлетворил ходатайство об условно- досрочном освобождении Покушалова.

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