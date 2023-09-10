Под кафе в Новосибирске нашли незаконное подключение к городской канализации

— По решению суда ведём демонтаж павильона за Краеведческим музеем. Собственник отказался сносить постройку самостоятельно. Все затраты он будет обязан возместить, —сообщил в телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — В ходе сноса выявили нарушения — под нестационаром залит фундамент. Также выяснили, что арендатор сливал канализационные стоки в ливнёвку. Специалисты подсчитают сумму ущерба, виновнику будет предъявлен счёт.

Мэр уточнил, что через неделю в Первомайском сквере начнется высадка кустарников и сибирской яблони, укладка рулонного газона, а также формирование клумбы в центральной части сквера напротив фонтана. Заканчивается прокладка кабелей систем освещения и видеонаблюдения.

— Подрядчик обязуется завершить основные работы в Первомайском сквере до конца сентября — уложить плитку на пешеходных дорожках, восстановить чугунное ограждение и обновить тротуары по периметру сквера. Завершим работы по обновлению Первомайского сквера в октябре, — подчеркнул Локоть.

Напомним, снос кафе в Первомайском сквере начался на минувшей неделе. Спор между муниципалитетом и арендатором земли в Первомайском сквере, где располагалось кафе Sabai Bar, возник из-за того, что здание признали самовольной постройкой. Так как оно было возведено на муниципальной земле. Тогда мэрия подала иск о признании на нее права собственности. С кафе-баром Sabai Bar (владелец ООО «Компания-Центр») договор об аренде расторгнут осенью 2022-го, но заведение продолжало работать.

Ранее редакция сообщала о том, что в Первомайском сквере Новосибирска снесут здание Раrk Cafe.