Свалка на Малыгина в Новосибирске стала поводом для уголовного дела

Проблема с наведением порядка на Хилокском треугольнике получила продолжение. После жалобы местных жителей на сложную экологическую ситуацию в жилом микрорайоне, ситуацию поставил на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

― Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностным лицом органа местного самоуправления Новосибирского района, ― сообщает региональный СК.

Следователи пришли к выводу, что чиновники, которые должны по роду службы контролировать порядок на территории вокруг рынка, плохо справлялись со своими задачами. В итоге землю захламили, превратили в помойку, а почву испортили.

Накануне жители Хилокского жилмассива заметили на улице рядом с жилыми домами липкий порошок. По их словам, порошок принесло ветром с мусорного полигона, расположенного рядом.