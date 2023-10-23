Октябрьскому мосту в Новосибирске отказали в статусе

Октябрьский мост не признали объектом культурного наследия. Он не является уникальным для своего времени, говорится в заключении историко-культурной экспертизы.

Кроме того, эксперты отметили, что Октябрьский мост включает в себя инженерные сети, линейные объекты, подсобки, в связи с чем постоянно претерпевает различные изменения.

—На момент составления заключения значительная часть литого чугунного ограждения и опор освещения демонтированы и будут заменены на новые. Исходя из этого основная часть художественного оформления может считаться утратившей историческую подлинность, — говорится в заключении.

Напомним, 20 октября Октябрьскому мосту исполнилось 68 лет со времени введения в эксплуатацию. Он стал первым автомобильно-трамвайно-пешеходным мостом через Обь в Новосибирске. Раньше по центру моста проходили трамвайные пути. Их убрали в 1991 году из-за резко возросшего автомобильного трафика.

В настоящее время на Октябрьском мосту идет ремонт. Он рассчитан на 2022–2024 годы. Муниципальный контракт подписан 31 мая 2022 года. Общая стоимость ремонта Октябрьского моста протяжённостью 1070 метров – более 2,2 млрд рублей. В перечне работ – усиление тротуарных консолей, замена слоёв дорожной одежды, в том числе обновление гидроизоляции, замена деформационных швов, ограждений, установка новых опор освещения с переустройством контактной сети троллейбуса, устройство декоративной подсветки конструкций моста, а также комплексный ремонт опор и пролётных строений, несущих металлических конструкций.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирскому Октябрьскому мосту исполнилось 68 лет.