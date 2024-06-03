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Сварочного робота оснастят компьютерным зрением ученые в Новосибирске

  • 03/06/2024, 15:26
Автор: Оксана Мочалова
Сварочного робота оснастят компьютерным зрением ученые в Новосибирске
В НГТУ НЭТИ работают над программой, которая позволит роботу точно определять расположение детали и без участия человека вносить изменения в траекторию сварки.

Интеллектуальные технологии программирования промышленных манипуляторов разрабатывают в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ (НГТУ НЭТИ). Речь идет о роботизированной сварке металлов.

Сварочный робот может работать со сварочными швами затрудненного доступа. Он обеспечивает высокие качество и скорость производственных операций. Кроме того, сварочные швы, которые получены таким способом, не требуют дополнительной постобработки.

Однако, при использовании робота необходимо соблюсти ряд требований: заготовки должны быть одинакового качества, их следует расположить и закрепить в конкретном положении. Несоблюдение данных требований может привести к браку.

Как пояснил заведующий лабораторией промышленной робототехники НГТУ НЭТИ Роман Чернухин, на сегодняшний день, сварочных роботов, как правило, применяют, когда нужно изготовить большую серию деталей, так как этот процесс не требует частой перенастройки роботов.

В лаборатории промышленной робототехники университета (создана в 2021 году) ученые работают над усовершенствованием сварочных операций на промышленных предприятиях.

— В настоящий момент мы работаем над программой, которая благодаря компьютерному зрению и лазерному датчику позволит точно определять расположение детали и без участия человека вносить изменения в траекторию сварки роботом, — рассказал заведующий лабораторией промышленной робототехники НГТУ НЭТИ Роман Чернухин.

По его словам, разработка позволит перейти к мелкосерийной сварке без необходимости каждый раз вызывать программиста.

Отмечается, что сегодня известно более 1200 вариантов применения роботов-манипуляторов. Их преимущество в том, что они могут безостановочно работать в круглосуточном режиме. Это увеличивает производительность производства.

Ранее редакция рассказывала о том, что умный манипулятор для склада изобрели в НГТУ НЭТИ. Он поможет перемещать товары со склада, а также обеспечит их учет.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ, автор- Вероника Жарковская

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Рубрики : Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : сварочный робот манипулятор компьютерное зрение


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