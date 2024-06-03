Мотоциклист влетел в грузовик в Новосибирске

В Новосибирске мотоциклист влетел в грузовик на улице Зорге.

ДТП произошло около остановки «Училище».

― Было это всё при мне, он поворачивал с Громова и обогнал меня ближе к училищу. Летел по встречке около 100, ― отметил один из комментаторов в паблике АСТ-54.

В госавтоинспеции по факту аварии уточнили, что на месте работает экипаж ДПС, выясняются все обстоятельства случившегося.

― По предварительной информации, на территории Кировского района 32-летний водитель, управляя мотоциклом «Сузуки», двигался по улице Зорге, и совершил столкновения с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем МАН, который совершал левый поворот к дому номер 4, ― пояснили в автоинспекции.

В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла. Байкера с места аварии забрали медики. Движение в сторону площади Кирова заблокировано большегрузом.

Ранее редакция сообщала о том, что зеленые жигули сбили 17-летнего подростка на мотоцикле в Новосибирске.