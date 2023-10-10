Сварщик из Чулыма, ставший инвалидом на работе, получил почти 1 млн рублей

Сварщик из Чулыма, который стал инвалидом на производстве, отсудил у работодателя почти 1 млн. рублей. Мужчина через суд добился выплаты компенсации морального вреда, среднего заработка за вынужденный прогул, а также за неиспользованный отпуск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Новосибирской области.

Все началось с того, что в 2019 году мужчина в результате производственной травмы получил инвалидность. Затем он обратился в суд с иском на работодателя, который лишь частично был удовлетворен. Однако работник не согласился с этим и подал апелляцию. Судебные тяжбы длились три года, но мужчина все же добился своего.

— В начале сентября исполнительный лист поступил к судебным приставам, — говорится в сообщении.

Был наложен арест на имущество предприятия, а его руководителя предупредили об уголовной ответственности. Необходимая сумма была списана со счета компании.

— За неисполнение определения суда в установленные для добровольного погашения сроки с предприятия взыскан исполнительский сбор в размере 54 тысячи рублей, — отмечается в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отказал собственнику здания Park Cafe в Новосибирске в аресте счетов мэрии.