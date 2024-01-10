Сварщик обварился в кипятке во время ремонта трубопровода под Новосибирском

Жительницу города Бердска Новосибирской области обвиняют в нарушении охраны труда на объекте, которое привело к смерти рабочего.

Инцидент произошел 23 августа прошлого года во время ремонтных работ на трубопроводе у дома 78 по улице Пушкина в Бердске.

По версии следствия, 53-летняя обвиняемая, являясь мастером участка МУП, отвечала за исполнение работ и должна была контролировать использование бригадой спецтехсредств. Однако мастер даже не находилась на объекте во время ремонта, когда произошло ЧП. Во время устранения дефекта на трубопроводе на электрогазосварщика из трубы произошел выброс горячей воды и пара, после чего он сорвался в траншею с горячей водой.

Мужчина получил термические ожоги 40% тела с развитием ожогового шока I-II степени.

— Прокурором Бердска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летней местной жительницы. Она обвиняется по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о гибели рабочего при ремонте спорткомплекса НГУ. Обвиняемому по делу директору подрядной организации назначили 2 года лишения свободы в колонии-поселении.