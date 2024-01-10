Мэр Новосибирска Анатолий Локоть остается на посту до 24 января

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть де-юре остается на своей должности до 24 января 2024 года. На данный момент он находится в отпуске. Об этом сообщил корреспонденту Infopro54 один из депутатов горсовета Новосибирска.

Отметим, что заявление об отставки Локоть уже подал.

Напомним, что 28 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил информацию об уходе мэра Новосибирска Анатолия Локтя в прямом эфире ОТС. Он также рассказал, что Анатолий Локоть будет выполнять госзадачи. Губернатор поддержал решение Локтя и пожелал ему успехов на новой службе.

Ранее редакция сообщала о том, что Локоть попрощался с жителями Новосибирска.