Сварщики оказались в дефиците в Новосибирской области

Новосибирская область вошла в топ-15 регионов, где зафиксирован дефицит сварщиков. Регион находится в рейтинге на 14 месте, сообщили эксперты hh.ru. На одну вакансию для этой специальности в регионе приходится 2,2 резюме (при норме 4 резюме на вакансию).

За пять месяцев 2024 года российские работодатели открыли 39,6 тыс. вакансий для сварщиков, и это на 22% больше по сравнению с прошлым годом. В регионе им предлагают зарплату более 100 тысяч рублей.В Новосибирской области спрос на специалистов увеличился на 26%, в регионе открыто 2,4% от всех вакансий для сварщиков в России.

— Больше всего в данных специалистах нуждаются работодатели из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (21% от всех актуальных вакансий для сварщиков в 2024), «Металлургия, металлообработка» (17%), а также «Тяжелое машиностроение» и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 10%), — отмечают эксперты hh.ru

Кроме того, сварщики востребованы для работы вахтовым методом, наряду с водителями, машинистами и разнорабочими. Вахтовую занятость предполагает 41% всех предложений.

Среди регионов, больше всего вакансий сварщиков в 2024 году открыли компании из Свердловской области (4,8% от всех вакансий для сварщиков в РФ), а также Санкт-Петербурга и Московской области (по 4,6%).

Наиболее высокие зарплаты специалистам предлагают работодатели из Ямало-Ненецкого АО (180 тыс. рублей в среднем), Республики Саха /Якутия (159,7 тыс. рублей), Курганской области (149,6 тыс. рублей), Ханты-Мансийского АО – Югры (149,5 тыс. рублей) и Республики Башкортостан (145,4 тыс. рублей). В Новосибирской области сварщики могут рассчитывать на зарплату 101,7 тыс. рублей, в среднем.

Напомним, по данным Сибирского ГУ ЦБ, дефицит кадров на рынке труда Новосибирской области продолжает усиливаться. По данным опроса предприятий, в апреле доля компаний, которые испытывают нехватку специалистов, выросла до 70%.

— Бизнес, чтобы привлечь и удержать работников, не только поднимает зарплаты, но и оптимизирует процессы производства, повышает производительность труда, а также вкладывается в обучение персонала, — отмечали эксперты.

Ранее редакция сообщала, что на автобусах, троллейбусах и трамваях Новосибирска не хватает более 370 водителей. Муниципальные перевозчики вынуждены корректировать работу из-за дефицита кадров.