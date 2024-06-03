Пожарный поезд привлекли к тушению горящего склада ГСМ в Новосибирске

К тушению пожара склада ГСМ в Кировском районе Новосибирска привлекли пожарный поезд.

Огонь охватил кровлю здания по всей площади — 4500 квадратных метров.

— Для обнаружения очагов возгорания работают три звена газодымозащитной службы с применением индивидуальных средств защиты органов дыхания. Специалисты МЧС России с помощью беспилотного летального аппарата обследуют кровлю здания на наличие скрытых очагов горения, — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Пожару уже присвоен 3-й ранг. Всего в тушении задействованы 66 человек личного состава и 20 единиц пожарной техники.

По предварительной информации, ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее редакция сообщала о том, что пожар на складе ГСМ, расположенном на улице Оловозаводской вспыхнул утром 3 июня. Столбы черного дыма видно даже с правого берега города. На борьбу с огненной стихией была брошена усиленная группировка пожарных.