74 соглашения о сотрудничестве подписано регионами округа на ПМЭФ-2021

Состоялось 130 переговоров, направленных на расширение социально-экономического сотрудничества сибирских регионов с международными и отечественными бизнес-структурами.

В рамках коллективной экспозиции «Большая Сибирь» проведено 10 различных международных и федеральных мероприятий, среди которых: панельная дискуссия «О развитии региональной и местной аэропортовой сети на территории Сибири»; презентация экспортного потенциала экономического района «Большая Сибирь» для делегации чрезвычайных и полномочных послов государств Африки; международный телемост «Сибирь – Китай» по развитию культурного и экономического сотрудничества; презентация научного потенциала Сибирского отделения Российской академии наук. В очно-дистанционном формате участие в мероприятиях приняли свыше тысячи человек.

Также на площадке «Большой Сибири» прошло более двухсот презентаций инвестиционного и социально-экономического потенциала территорий Сибирского федерального округа. Более 4,5 тысячи участников ПМЭФ (около 35% от общего числа присутствовавших) познакомились с представленными на стенде ведущими компаниями региона, узнали об инвестиционных площадках и предложениях по экономическому и социальному развитию субъектов Федерации округа.