Пьяного мужчину задержали в аэропорту Новосибирска

В новосибирском аэропорту Толмачево полиция задержала неадекватного мужчину. Он провоцировал конфликт с окружающими на выходе из терминала «С».
Задержанным оказался 37-летний житель столицы Сибири с видимыми признаками алкогольного опьянения. Он нецензурно выражался в адрес пассажиров и сотрудников аэропорта.
– На замечания и просьбы успокоиться гражданин отвечал оскорблениями, – отмечается в сообщении Управления на транспорте МВД России по СФО.
Его доставили в дежурную часть. Там он продолжил буйствовать.
Задержанному было предложено пройти медицинского освидетельствования, однако он отказался.
– В настоящее время гражданин привлечен к административной ответственности, – говорится в сообщении ведомства.
Ранее редакция сообщала о том, что неадекватного пассажира сняли с рейса в новосибирском Толмачево.
Источник фото: пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СФО.
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