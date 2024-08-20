Пьяного мужчину задержали в аэропорту Новосибирска

В новосибирском аэропорту Толмачево полиция задержала неадекватного мужчину. Он провоцировал конфликт с окружающими на выходе из терминала «С».

Задержанным оказался 37-летний житель столицы Сибири с видимыми признаками алкогольного опьянения. Он нецензурно выражался в адрес пассажиров и сотрудников аэропорта.

– На замечания и просьбы успокоиться гражданин отвечал оскорблениями, – отмечается в сообщении Управления на транспорте МВД России по СФО.

Его доставили в дежурную часть. Там он продолжил буйствовать.

Задержанному было предложено пройти медицинского освидетельствования, однако он отказался.

– В настоящее время гражданин привлечен к административной ответственности, – говорится в сообщении ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что неадекватного пассажира сняли с рейса в новосибирском Толмачево.