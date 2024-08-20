Алексей Колмаков уходит из Минстроя Новосибирской области

Министр строительства Новосибирской области находится в отпуске с последующим увольнением. Эту информацию редакции Infopro54 подтвердили два источника в правительстве региона. Как пояснили редакции, на время отпуска исполняющим обязанности министра является первый заместитель Колмакова Дмитрий Тимонов.

Один из собеседников Infopro54 не исключил, что в итоге Тимонов может возглавить ведомство, так как «находится на хорошем счету и у него достаточно компетенций».

Собеседники редакции на строительном рынке также не исключили, что причиной ухода министра могли стать проблемы со своевременной сдачей концессионных школ и ГЧП-поликлиник. В начале августа на пресс-конференции Алексей Колмаков сообщал, что рассматривается вопрос замены концессионера для строительства школ. В отношении действующего возбуждено уголовное дело.

— То что эти школы не были построены ударило по многим застройщикам. Сейчас подвисли разрешения на строительство около 200 тыс кв метров жилья из-за отсутствия социальной инфраструктуры рядом с потенциальными новостройками, — пояснил один из застройщиков. —Кроме того, в микрорайонах массовой застройки, где уже в прошлом году школы работали почти в три смены, в этом ситуация еще больше ухудшится.

Прочие показатели развития строительного рынка региона собеседник редакции считает вполне приемлемыми.

Напомним, Алексей Колмаков был назначен министром строительства Новосибирской области в октябре 2022 года. До этого он работал в ведомстве в статусе замминистра.

Дмитрий Тимонов пришел в Минстрой в 2018 году, ноябре 2022 года стал первым заместителем министра.

Ранее редакция сообщала о том, что новым министром сельского хозяйства Новосибирской области стал Андрей Шинделов.