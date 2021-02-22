Чем опасен парагрипп для детей?

Однако, что делать, если по прошествии некоторого времени у ребенка начинают проявляться нетипичные симптомы, такие как одышка и сильная осиплость голоса.

Это может быть первым симптом парагриппа, вирусной респираторной инфекции. Так как в гортани концентрируется основная часть вирусов, появляется отечность и осиплость. Вследствие дыхательной недостаточности ребенок хрипит, дышит с присвистом.

Важно помнить, что парагрипп у грудных малышей может осложняться бронхитом, воспалением и спазмом тончайших окончаний бронхов. Реже встречается осложнение в виде ринита.

Помните, что парагрипп передается воздушно-капельным путем. Примечательно также и то, что человек болеет только определенным типом парагриппа, другие для него неопасны.

Если вы заметили у своего ребенка такие симптомы, немедленно обратитесь к врачу. Вероятно, вас отправят сдать кровь на общий анализ, чтобы определить точный диагноз.

Помощь при одышке:

Если вы замечаете, что у ребенка затрудненное дыхание, и он начинает нервничать и бояться, то необходимо сделать несколько простых действий:

Сперва нужно успокоить ребенка. Будьте рядом и ласково разговаривайте, не нервничайте и не злитесь. Так вы только напугаете ребенка.

Обеспечьте доступ свежего воздуха: расстегните пуговицы или молнию на одежде. Переведите малыша в хорошо проветренное помещение, но не на сквозняк, так можно только усугубить другие симптомы ОРВИ.

Следите за частотой дыхания ребенка. Для врача в дальнейшем это будет полезной информацией.

Как защитить своего ребенка от парагриппа? Важно знать, что несколько месяцев после рождения ребенок обычно не подвергается этому заболеванию. Это объясняется антителами, которые передаются ребенку с молоком матери. В дальнейшем необходимо прививать ребенку элементарные правила гигиены. Выделяйте для малыша отдельный набор посуды, и следите за тем, чтобы он ни с кем ее не делил. Избегайте людных мест и контактов с переносчиками вируса.

Подведем итоги, отметив, что обращаться к врачу необходимо даже при малейших симптомах ОРВИ. Самостоятельно вы не сможете точно поставить своему ребенку диагноз, заниматься самолечением также противопоказано.