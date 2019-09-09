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Светлана Смиренко: «Самое ценное — обратная связь»

  • 09/09/2019, 10:05
Светлана Смиренко, соучредитель сети клиник «СМИТРА».

БизнесХаки

Как грамотно общаться с клиентами в медицинском бизнесе? Для чего нужна обратная связь? Как работать в условиях жесткой конкуренции? Сложно ли начать бизнес в медицине?

Видео-проект Информационно-аналитического бизнес-портала InfoPro54: https://infopro54.ru/   БизнесХаки от предпринимателей, экспертов, аналитиков. Личный опыт, тренды рынка, анализ обращений партнеров и клиентов, рекомендации. Как начать бизнес? На какие грабли лучше не наступать и как их обойти? Боли действующего бизнеса и как их решать?

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