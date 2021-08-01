Декоративный питомник мэрии разбили по функциональным зонам

В мэрии Новосибирска подготовили план поэтапного развития декоративного питомника, предназначенного для выращивания растения и озеленения города. Напомним, питомник расположен на Восточном шоссе, недалеко от Пашино. Общая площадь — почти 57 га.

Первый этап обустройства коснётся территории площадью 21 га. На данном участке разместятся зелёные насаждения с тропиночной сетью для ухода за растениями. Также здесь построят административный корпус, гараж на шесть машин и три цеха для обслуживания техники — столярный, слесарный и сварочный.

Также забронированы 3 тыс. кв. метров под теплицы, где будут выращивать цветы, и парники. На территории питомника будет построена газовая котельная для отопления теплиц, сделаны три скважины для воды и озеро-накопитель, перечисляет пресс-центр мэрии.

В 2022 году планируется сделать ограждение участка по всему периметру, построить минимальную систему полива и рабочие помещения.

В 2023 году начнётся массовый посев растений. Одновременно на территории питомника будут высажены деревья, кустарники и многолетники.

Средства на реализацию первого этапа проекта (работы 2022-2023 года) предусмотрены.