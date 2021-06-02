Свобода для глобальных свершений: как умное приложение MobiCash упрощает жизнь

Не надо никуда идти и стоять в очередях тоже не нужно. Оплатить счета можно в приложении MobiCash не выходя из дома. И самое главное: в MobiCash все ЖКХ-платежи – БЕЗ КОМИССИИ.

Бонусы за платежи

По программе лояльности «Для друзей» MobiCash начисляет бонусы за платежи, в том числе за ЖКХ-платежи. Их можно обменять на сертификаты номиналом от 100 до 4000 рублей и оплатить ими до 100 % стоимости товара или услуги. Сертификаты используются для получения скидки при покупке контента в интернет-магазине «ЛитРес» или оплаты промокода на подписку в онлайн-кинотеатре Okko, медиасервисе MEGOGO, электронной библиотеке Bookmate. Вы также можете пополнить бонусами баланс мобильного телефона.

Двойной кэшбэк

Платите с помощью приложения и получайте кэшбэк бонусами до 10 % при покупке товаров и услуг у партнеров программы лояльности дополнительно к кэшбэку по карте вашего банка.

Передача показаний

Хватит переплачивать за коммунальные услуги только потому, что лень разбираться в способах передачи показаний. Платите только за то, что израсходовали, – передавайте показания счетчиков точно в срок прямо в приложении.

Быстрая уплата штрафов и налогов

У вас больше не будет проблем с такими платежами. Освободитесь от рутины: заведите в MobiCash учетную запись на странице «Казначейство России (ГИС ГМП)», получайте все уведомления в одном приложении, отслеживайте и оплачивайте все задолженности в одном месте.

Свобода выбора

Используйте банковскую карту или технологии АpplePay/SamsungPay. Вы можете выбрать любое средство платежа.

Магазин MobiCash

Покупайте красивую экологичную одежду в нашем фирменном магазине. Копите бонусы и приобретайте одежду и аксессуары, не тратя на это деньги.

Как начать пользоваться MobiCash?

Скачать бесплатное приложение с App Store или Play Market. Зарегистрировать в разделе «Кошелек» банковскую карту (можно несколько и даже кредитные) или воспользоваться для платежа Apple Pay или Samsung Pay. Активировать программу лояльности, чтобы получать бонусы.

Мы всегда на связи! Пишите нам в соцсетях или обращайтесь в службу поддержки с любыми вопросами – мы с удовольствием вам поможем.