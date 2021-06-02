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СберУслуги помогают заработать самозанятым Новосибирска

  • 02/06/2021, 12:38
Сервис СберУслуги, запущенный Сбером в ноябре 2020 года, помогает начать зарабатывать без посредников или получать дополнительный доход новосибирским предпринимателям.

СберУслуги — платформа, обеспечивающую безопасную сделку при заказе услуг: все сделки между заказчиком и исполнителем проводятся официально с выставлением чека, все исполнители проверены через Сбер ID, а участники сделки застрахованы в экосистеме Сбера. Для выбора подходящего исполнителя заказчики смогут заранее подробно ознакомиться с профилями специалистов, ценами на все виды работ и открытыми отзывами. На сервисе будет также представлен рейтинг мастеров — оценить специалиста можно будет только после получения и оплаты услуги, что обеспечит честность и прозрачность отзывов об исполнителях.

В СберУслугах представлены только исполнители, официально зарегистрированные как самозанятые и прошедшие идентификацию через «Сбер ID», что гарантирует защиту от несанкционированного входа посторонних и иных лиц, предлагающих услуги. Заказчику предоставляется чек, который обеспечит защиту прав потребителя в рамках законодательства РФ. Платформа будет полезна и тем, кто работает на себя в статусе самозанятого: репетиторам, мастерам по ремонту, специалистам в области красоты и здоровья и другим. Благодаря сервису можно найти клиентов, увеличить свой доход и быть уверенным в получении оплаты за выполненную работу. Комиссия с исполнителей в сервисе берется только в случае совершения сделки между заказчиком и исполнителем.

Попробовать свои силы и найти хороший заработок может каждый. На сервисе СберУслуги открыты разные виды услуг: от выгула собак, подготовки презентаций, ремонта техники и репетиторства до работы на себя в бьюти-сфере — парикмахером, стилистом, специалистом по маникюру. Подробное описание видов оказываемых услуг, фотографии работ и себя позволят увеличить поток клиентов и обеспечить стабильный доход.

Ольга Коновалова, заместитель управляющего Новосибирским отделением №8047 ПАО Сбербанк

Сделки между заказчиком и исполнителем проводятся официально с выставлением чека, все исполнители проверены через Сбер ID. Благодаря такой системе каждый может быть уверен в том, что его не обманут.

Чтобы присоединиться к СберУслугам и начать получать заказы, достаточно скачать мобильное приложение и пройти регистрацию в сервисе через Сбер ID. СберУслуги работает только с самозанятыми. Зарегистрироваться в качестве самозанятого тоже легко — нажмите на кнопку «Стать самозанятым».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : финансы Сервис СберУслуги Сбербанк самозанятые Ольга Коновалова банки


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