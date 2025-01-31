В 2025 году россияне смогут получить кэшбэк в размере до 500 млрд рублей

Согласно прогнозам ВТБ, к 2025 году банки могут выплатить участникам своих программ лояльности сумму от 400 до 500 миллиардов рублей, что станет рекордом для российских потребителей. Эксперты предполагают, что в этом году финансовые учреждения продолжат активное развитие программ лояльности, что будет способствовать повышению транзакционной активности пользователей. Чем активнее клиент, тем больший размер вознаграждения ему будет предложен.

Как отметил Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ, основным трендом на рынке станет ужесточение конкуренции: банки не только будут увеличивать ставки кэшбэка, но и предлагать индивидуальные акции и другие способы удержания клиентов, что даст возможность предлагать услуги, наиболее соответствующие их требованиям.

Еще одним важным направлением станет геймификация. Банки предложат соревнования и акции, позволяющие клиентам в игровой форме выбирать дополнительные категории для кэшбэка или зарабатывать повышенные проценты, что повысит их вовлеченность.

Также в 2025 году ожидается активное сотрудничество банков с различными сервисами, такими как доставка и онлайн-магазины, что позволит клиентам получать кэшбэк не только за банковские продукты, но и за покупки у партнеров. Гошков добавил, что кэшбэк остается ключевым инструментом для привлечения и удержания клиентов, и несмотря на рыночные вызовы, банки продолжат инвестировать в программы лояльности, разрабатывая новые проекты.