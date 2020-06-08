Свободу получают непродовольственных магазины

Несмотря на пока напряженную ситуацию с коронавирусной инфекцией, список амнистированных отраслей пополняется. Как объявил в рамках оперативного совещания глава Новосибирской области Андрей Травников, в ближайшее время, могут возобновить работу магазины непродовольственных товаров, имеющие отдельные входы и выходы и площадь не менее 450 кв м.

— Несмотря на ежедневный прирост заболевших, нам удается сдерживать темпы распространения инфекции, — говорит глава региона. — Но расслабляться рано, инфекция среди нас. Пакетных решений по ослаблению ограничительных мер мало. Мы принимаем решения достаточно точечные и можем говорить о новых решениях по ослаблению ограничительных мер.

Напомним, что с начала пандемии на территории региона, ограничения не коснулись предприятий агропромышленного комплекса. Впоследствии одними из первых возобновили работу промышленная и строительная отрасли, спустя какое-то время — предприятия и организации сферы услуг

Глава региона поручил вице-губернатору Сергею Семке проработать дальнейшие решения по снижению ограничительных мер.

Напомним, в минувшую пятницу в Новосибирской области стартовал прием заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего бизнеса, работающим в сфере бытового обслуживания. Предприниматели могут получить до 300 тысяч рублей в целях возмещения части затрат на осуществление деятельности. Речь идет о салонах красоты, организациях по оказанию ритуальных услуг, СТО, прачечных.

Фото: pixabay.com, автор- auntmasako