Красноярского инвестора поймали на продаже леса налево

В ходе проверки оперативной информации сотрудники Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу и Сибирского линейного управления МВД России выявили схему незаконной реализации древесины и пресекли нецелевое использование лесного фонда Российской Федерации.

По данным транспортные полиции, в рамках приоритетного инвестиционного проекта по созданию в Красноярском крае лесоперерабатывающего комплекса коммерческая организация получила на льготных условиях лесной участок площадью более 4 млн гектаров.

— В соответствии с действующими правовыми актами, заготавливаемое сырьё должно было перерабатываться исключительно на производственных мощностях этой компании, что обеспечивало соблюдение порядка освоения лесов и изъятия древесины. Однако в течение 2017-2019 годов в нарушение этого условия лесозаготовители осуществляли поставки леса другим предприятиям, — говорится в сообщении ведомства. — Объём незаконно реализованной древесины составил 63,5 тысячи кубических метров. В результате противоправных действий упущенная выгода коммерческой организации превысила 70 миллионов рублей. Кроме того, нецелевое использование древесины привело к сокращению запасов лесных ресурсов.

На основании материалов, полученных оперативными сотрудниками и следователями транспортной полиции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств преступления.

О какой компании идет речь в сообщении правоохранительных органах не уточняется. На 1 июля 2022 года на территории Красноярского края реализуется 8 проектов, включенных в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, говорится на сайте правительства региона. Общая сумма освоенных инвестиций по действующим проектам по итогам 2 квартала 2022 года составляла 32,6 млрд. рублей, в том числе во 2 квартале 2022 года — 0,3 млрд. рублей. Для обеспечения сырьевой безопасности проектов предприятиям зарезервировано для предоставления в аренду 21,2 млн куб. м (из них заключены договора аренды лесных участков на 7,4 млн куб. м).

Напомним в 2021 году по данным дистанционного мониторинга Рослесинфорга, черным лесорубам удалось нелегально заготовить в Красноярском крае 46 тысяч кубометров древесины.

Ранее редакция рассказывала, что в Иркутской области завели дело о контрабанде леса на 1,4 млрд рублей.