Рекламодателям

Красноярского инвестора поймали на продаже леса налево

  • 04/10/2022, 16:50
Продажа леса
Правоохранительные органы заявили об ущербе более 70 миллионов рублей.

В ходе проверки оперативной информации сотрудники Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу и Сибирского линейного управления МВД России выявили схему незаконной реализации древесины и пресекли нецелевое использование лесного фонда Российской Федерации.

По данным транспортные полиции, в рамках приоритетного инвестиционного проекта по созданию в Красноярском крае лесоперерабатывающего комплекса коммерческая организация получила на льготных условиях лесной участок площадью более 4 млн гектаров.

— В соответствии с действующими правовыми актами, заготавливаемое сырьё должно было перерабатываться исключительно на производственных мощностях этой компании, что обеспечивало соблюдение порядка освоения лесов и изъятия древесины. Однако в течение 2017-2019 годов в нарушение этого условия лесозаготовители осуществляли поставки леса другим предприятиям, — говорится в сообщении ведомства. — Объём незаконно реализованной древесины составил 63,5 тысячи кубических метров. В результате противоправных действий упущенная выгода коммерческой организации превысила 70 миллионов рублей. Кроме того, нецелевое использование древесины привело к сокращению запасов лесных ресурсов.

На основании материалов, полученных оперативными сотрудниками и следователями транспортной полиции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств преступления.

О какой компании идет речь в сообщении правоохранительных органах не уточняется. На 1 июля 2022 года на территории Красноярского края реализуется 8 проектов, включенных в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, говорится на сайте правительства региона. Общая сумма освоенных инвестиций по действующим проектам по итогам 2 квартала 2022 года составляла 32,6 млрд. рублей, в том числе во 2 квартале 2022 года — 0,3 млрд. рублей. Для обеспечения сырьевой безопасности проектов предприятиям зарезервировано для предоставления в аренду 21,2 млн куб. м (из них заключены договора аренды лесных участков на 7,4 млн куб. м).

Напомним в 2021 году по данным дистанционного мониторинга Рослесинфорга, черным лесорубам удалось нелегально заготовить в Красноярском крае 46 тысяч кубометров древесины.

 

Ранее редакция рассказывала, что в Иркутской области завели дело о контрабанде леса на 1,4 млрд рублей. 

Фото пресс-служба УТ МВД России по СФО

366

Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Красноярск

Теги : Продажа леса лесоперерабатывающий комплекс инвестпроект


Цены на молоко

В новосибирском Минсельхозе сообщили о росте цен на молоко — по 5-6 копеек за неделю

Участники рынка говорят, что потенциал повышения цен на молоко и молочные продукты не исчерпан.
Читать статью >>
загрязнение водоемов

Новосибирская область заняла 4 место в России по загрязнению водоемов

За полгода в регионе зарегистрирован 51 случай загрязнения водных объектов.
Читать статью >>
Метро в Омске

Строительство метро в Омске планируют возобновить в 2024 году

Губернатор Омской области отметил, что пока рано говорить, во сколько обойдется этот проект.
Читать статью >>
Добыча золота

В Новосибирске оштрафована московская золотодобывающая компания

За нарушение законодательства о недропользовании при добыче золота.
Читать статью >>

Актуальный разговор

руководитель комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директор ООО «Дивес Груп» Евгения Чавкина

Мнение бизнеса. Почему в России тормозит импортозамещение?

Региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» Новосибирской области совместно с агентством стратегического маркетинга Strategra провело исследование потребителей дефицитных товаров в регионе.
Все материалы
Лента новостей

Выяснились причины отставания от графика строительства ледовой арены в Новосибирске

04/10/2022, 18:09

Мошенники пытались заработать на праздничном ажиотаже с цветами перед 8 марта

04/10/2022, 17:10

В новосибирском Минсельхозе сообщили о росте цен на молоко — по 5-6 копеек за неделю

04/10/2022, 17:06

Свой четвертый сезон новосибирский театр «13 трамвай» начнет в новом зале

04/10/2022, 16:00
Популярное

Как наплыв россиян в безвизовые страны повлиял на цены на аренду недвижимости?

04/10/2022, 18:21

На «Госуслугах» теперь можно обжаловать призыв по частичной мобилизации

04/10/2022, 10:04

В российских ТЦ могут появиться «Почта России» и офисы МФЦ

03/10/2022, 16:55

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Компании МСБ могут получить справки для бизнеса онлайн за 15 минут

04/10/2022, 17:20

Получайте дополнительный доход до 3,5% годовых с картой Банка «Левобережный»

04/10/2022, 10:31

Производитель быстровозводимых модульных зданий из Новосибирска повышает эффективность

03/10/2022, 14:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска